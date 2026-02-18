Ричмонд
В России начали применять вакцину для лечения меланомы

В России начали применять на пациентах вакцину для лечения меланомы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Россия первой в мире получила вакцину по лечению меланомы и уже применяет ее, сообщил гендиректор НМИЦ радиологии и главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

«Мы сделали ее с институтом имени Гамалеи, и первые уже начали применять на пациентах», — рассказал академик РАН на пленарном заседании Совфеда.

Уточняется, что персонализированные вакцины уже находятся в производстве.

По словам Каприна, следующим отечественным препаратом станет лекарство для лечения мелкоклеточного рака легкого.

Вакцину для терапии меланомы «НЕООНКОВАК» разработали центры имени Гамалеи и Блохина. Производитель — НМИЦ радиологии Минздрава. Министерство выдало разрешение на использование препарата в клинической практике в начале декабря.

По словам Александра Гинцбурга, доклинические исследования на животных показали: эффективность отечественной вакцины по исчезновению основного тела опухоли составляет 100%, по метастазам — 90.