Забыл приписать нули: Таможенники Пулково обнаружили у пассажира 45 тысяч коннекторов вместо 45

Сотрудники таможни в аэропорту Пулково пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии электротоваров. Пассажир заявил, что везет из Китая 45 разъемов питания для мобильных телефонов. Однако при досмотре выяснилось: в багаже находится больше 45 тысяч коннекторов. Рыночная стоимость груза превысила 1,8 млн рублей.
— Декларант объяснил несоответствие технической ошибкой. При этом перед подачей декларации он имел возможность все перепроверить, но не сделал этого, — пишет Piter.TV со ссылкой на пресс-службу СЗТУ.
В отношении мужчины возбудили административное дело по статье о недекларировании товаров. Сейчас проводится расследование, по итогам которого определят меру ответственности. Сумма штрафа может составить до двукратной стоимости незаконно ввезенной продукции с возможной конфискацией.