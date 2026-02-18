В Омской области построят третью по счету солнечную электростанцию

Сегодня, 18 февраля, в Омске прошло рабочее совещание по реализации инвестпроекта по «зеленой энергетике». В Омской области планируют построить солнечную электростанцию. Об этом в своем телеграм-канале сообщил зампред регионального правительства Андрей Шпиленко.
Как сообщил Шпиленко, размер инвестиций в строительство экологичной электростанции составит 2 млрд рублей. Компания-инвестор в сообщении была не названа, однако ранее сообщалось, что с такой инициативой выступила ГК «Хевел». Солнечную электростанцию на севере Омской области она планировала построить еще в 2023 году. Площадь участков составляла 40 га.
«В рамках рассмотрения нового инвестиционного проекта региональным Агентством развития и инвестиций выявлены проблемы, требующие оперативного разрешения», — сообщил Шпиленко.
Ранее тот же инвестор, ГК «Хевел» уже построил в Омской области две солнечных электростанции — Нововаршавском и Русско-Полянском районах. Суммарный объем инвестиций составил 4,8 млрд рублей.
Как отметил зампред, солнечные электростанции позволят повысить качество и надежность энергоснабжения региона, снизив уровень потери энергии на сетях.
Напомним, Омск считается одним из самых солнечных городов России. По данным на 2021 год, ясная погода в городе наблюдается почти 300 дней в году.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На севере Омской области построят современный бассейн.