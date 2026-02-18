В Омской области построят третью по счету солнечную электростанцию

Как сообщил Шпиленко, размер инвестиций в строительство экологичной электростанции составит 2 млрд рублей. Компания-инвестор в сообщении была не названа, однако ранее сообщалось, что с такой инициативой выступила ГК «Хевел». Солнечную электростанцию на севере Омской области она планировала построить еще в 2023 году. Площадь участков составляла 40 га.