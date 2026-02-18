Совфед одобрил проект о приостановке услуг связи по запросу ФСБ

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Сенаторы одобрили закон об обязанности сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ.
Документом предусматривается обязанность операторов связи приостанавливать оказание услуг связи при поступлении требований от ФСБ России в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента РФ.
При этом оператор связи не будет нести ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с выполнением им указанных требований ФСБ России.
Документ направлен на регулирование отношений в области обеспечения безопасности по направлениям деятельности ФСБ России и противодействие терроризму, говорится в пояснительной записке.