Названы новые сроки открытия самарского планетария

«Сегодня мы близки к выходу на нулевую отметку, то есть два этажа практически выполнили. Через месяц-полтора приступим к самому сложному — возведению купола. Это будет сфера диаметром 18 метров. Для ее формирования потребуется уникальная и сложная система опалубки. Таких работ на сегодняшний день никто не выполнял», — рассказал представитель подрядной организации Дмитрий Юрков.