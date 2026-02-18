Более 300 пациентов спасла нижегородская санавиация в 2025 году

Санитарная авиация позволяет оказывать экстренную помощь жителям не только в пределах региона, но и за его границами. За один рейс вертолёт может доставить одного лежачего пациента и двух врачей на расстояние до 400 километров. Главную роль в спасении жизней играют бригады анестезиологов-реаниматологов.