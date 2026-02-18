Ричмонд
Более 300 пациентов спасла нижегородская санавиация в 2025 году

В Нижегородском территориальном центре медицины катастроф подвели итоги работы санитарной авиации за 2025 год. Специалисты выполнили более 360 вылетов, эвакуировав около 320 пациентов в тяжелом состоянии. Среди спасенных — около 50 детей.

Источник: МЧС РФ

По словам главного врача центра Михаила Созонова, основными причинами вызова санитарной авиации стали сосудистые катастрофы: в 59% случаев медики эвакуировали пациентов с инфарктами и инсультами. Еще 16% вылетов пришлось на серьезные травмы. Чаще всего к помощи воздушного транспорта прибегали в Урене, Арзамасе и Шахунье.

Санитарная авиация позволяет оказывать экстренную помощь жителям не только в пределах региона, но и за его границами. За один рейс вертолёт может доставить одного лежачего пациента и двух врачей на расстояние до 400 километров. Главную роль в спасении жизней играют бригады анестезиологов-реаниматологов.

Отечественный вертолет «Ансат» с медицинским модулем оснащен полным комплектом реанимационного оборудования: монитором, дефибриллятором, аппаратами ИВЛ и ЭКГ. В распоряжении центра находятся два таких вертолета, что обеспечивает постоянную готовность к любым вызовам. Вылеты выполнялись и в случаях, когда транспортировка тяжелого пациента могла быть опасна для его здоровья — тогда вертолет доставлял к месту происшествия врачей узких специальностей, например травматологов.

В регионе насчитывается около 50 посадочных площадок, принадлежащих различным организациям и ведомствам. В последние годы построены вертолетные площадки при Центральной городской больнице Арзамаса, Шахунской ЦРБ, а также дополнительная — на территории больницы имени Семашко. В 2026 году заработает новая площадка на территории «Квартала здоровья» для доставки пациентов в кардиохирургическую и областную детскую клиническую больницы.

— Главное для нас — качество и скорость оказания помощи. Санитарная авиация сокращает время доставки пациента в больницу в 2,5 раза, минимизируя риски. За семь лет работы мы выполнили более 2,4 тысячи вылетов, доставив в профильные учреждения около 2 260 пациентов, в том числе 250 детей, — резюмировал Михаил Созонов.