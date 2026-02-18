Компьютерная мышь этой марки запрещена в Беларуси из-за свинца

Под запретом оказалась оптическая проводная мышь бренда Smartbuy (модель SBM-329-KG). Ее производителем является компания Shenzhen SQT Electronics Co., Ltd, (Китай). При проверке образца № 3 (припой) концентрация свинца составила 32,06% (320600 мг/кг) при норме не более 0,1% (1000 мг/кг). Данную компьютерную мышь запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 14 февраля 2026 года.