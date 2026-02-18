Найден способ превратить отходы от добычи креветок в прочный природный пластик

Руководствуясь этой идеей, исследователи подготовили экстракт хитозана из панцирей креветок, изготовили из него тонкие пленки, ввели в них разные количества ионов никеля и проследили за тем, как данные биополимерные материалы реагировали на погружение в воду. Это привело к тому, что пленки из хитозана, изначально сопоставимые по прочности с полилактидом и полипропиленом, стали на 50% прочнее и вышли на уровень высокопрочных марок пластика, таких как поликарбонаты и полэтилентерефталаты.