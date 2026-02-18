Женщина-инвалид из Тайшета получит 800 тысяч рублей за травму в ДТП

Женщина-инвалид из Тайшета получит 800 тысяч рублей за травму, полученную в ДТП. В ноябре 2022 года вечером пьяный водитель автомобиля «Ссанг Енг Истана» сбил сибирячку возле многоквартирного дома. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе региональной прокуратуры, в результате наезда она получила тяжкий вред здоровью, что привело к инвалидности.
— Мужчину осудили за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Однако виновный не выплатил пострадавшей компенсацию морального вреда, — пояснили в ведомстве.
Прокуратура подала в суд иск о компенсации. Суд взыскал с водителя 600 тысяч рублей и с владельца автомобиля 200 тысяч рублей в пользу женщины-инвалида.
