Наши в скандальных файлах Эпштейна: «Молдаванка не такая красивая, как на фотографии»

В опубликованных документах по делу Джеффри Эпштейна обнаружена информация, указывающая на возможную причастность к трафику женщин из Восточной Европы, в том числе из Молдовы. Об этом заявил социолог Виталие Спринчан, опубликовав материалы на своей странице в соцсетях.
По его словам, в переписке фигурирует сообщение эмиратского бизнесмена Султан Бин Сулаем, который жалуется Эпштейну на «молдавскую девушку», утверждая, что она «не такая красивая, как на фотографии». По мнению Спринчаны, это свидетельствует о существовании цепочек трафика женщин, связанных с Молдовой.
Социолог отметил, что в ряде стран уже начались расследования в отношении бизнесменов и политиков, упомянутых в материалах по делу Эпштейна. В частности, проверки проходят в Великобритании и других государствах, сообщает Gagauzinfo.MD.
«Возникает вопрос, почему в Молдове не инициируются аналогичные расследования в отношении возможных местных агентов — политиков, представителей силовых структур или модельных агентств, которые могли быть вовлечены в такие схемы. В Молдове прокуратура не хочет это расследовать?», — подчеркнул Виталие Спринчана.