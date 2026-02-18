Власти не будут заставлять омскую «G-Drive Арену» менять вывеску

В среду, 18 февраля, Горсовет Омска принял решение о вывесках и указателях с иностранными словами или словами, написанными на латинице, что мы уже анонсировали. Согласно решению, функции по контролю за соблюдением новых норм, согласно которым такие вывески надо менять на другие, с русскими словами, будут у управления делами мэрии города.
Именно управление делами сейчас и выдает разрешения на установку и монтаж вывесок.
Необходимость решения, напомним, обоснована тем, что с 1 марта в России начнет действовать новая норма, требующая обязательное использование русского языка на вывесках, указателях, табличках и информационных носителях, доступных широкой аудитории. Это не коснется товарных знаков, брендов и официально зарегистрированных фирменных наименований.
Все элементы сопровождения (описание услуг и слоганы, меню и навигация, промо-надписи на витринах, баннеры на сайтах, записи в соцсетях и т.д.) должны быть на русском.
Решение для СМИ прокомментировал глава комитета горсовета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка Юрий Козловский, ответив конкретно и на вопрос КП-Омск, будут ли требования к хоккейной «G-Drive Арене» о смене вывески:
"Запрещено будет размещение информации на иностранном языке и с иностранными словами, если это не зарегистрированный товарный бренд. Если это зарегистрированный бренд, то претензий нет. Его можно использовать. Так что мы изменили положение об управлении делами, а во-вторых, поскольку именно оно и выдает разрешения на монтаж вывесок, то у него и есть информация, у кого эти вывески на иностранном языке, у кого нет. Ему и проще контролировать данный процесс.
Второе, изменено решение о муниципальном контроле. Контролировать, определять меру наказания за нарушения тоже будет управление делами.
Конкретно название «G-Drive Арена»? Да, поскольку тут в названии зарегистрированный бренд, то к нему претензий нет, менять надпись на фасаде этого объекта никто не потребует".
Ответственность за нарушения будет в виде протоколов, в итоге штрафы за это будут выноситься по административным решениям судов.
Также ранее мы писали, что горсовет принял изменения в бюджете Омска.