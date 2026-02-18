Эксперт Бурмистров: парады планет не влияют на гравитационное поле Земли

«Существует устойчивое, но ошибочное мнение, что парад небесных тел способен серьезно повлиять на гравитацию Земли, что впоследствии может вызвать землетрясения, цунами или другие катаклизмы. На самом деле, ключевыми факторами являются не количество выстроившихся в ряд объектов, а их масса и удаленность от нас. Даже если собрать все планеты вместе, они окажутся слишком легкими и чересчур далекими, чтобы их гравитация хоть как-то конкурировала с тем, что наша планета испытывает ежедневно», — сказал Бурмистров, чьи слова приводит пресс-служба вуза.