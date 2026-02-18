Эксперт Бурмистров: парады планет не влияют на гравитационное поле Земли

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Парады планет, которыми называют моменты их сближения в узком секторе неба, не способны влиять на гравитационное поле Земли и вызывать землетрясения и цунами, сообщил эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров.
«Существует устойчивое, но ошибочное мнение, что парад небесных тел способен серьезно повлиять на гравитацию Земли, что впоследствии может вызвать землетрясения, цунами или другие катаклизмы. На самом деле, ключевыми факторами являются не количество выстроившихся в ряд объектов, а их масса и удаленность от нас. Даже если собрать все планеты вместе, они окажутся слишком легкими и чересчур далекими, чтобы их гравитация хоть как-то конкурировала с тем, что наша планета испытывает ежедневно», — сказал Бурмистров, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Он указал на то, что Луна постоянно влияет на Землю, вызывая приливы и отливы, именно благодаря своей близости к нам.
«Остальные небесные тела гораздо легче и находятся во много раз дальше, поэтому их суммарное гравитационное воздействие даже в момент выравнивания ничтожно. Поэтому никаких землетрясений или цунами космический парад вызвать не способен», — заключил эксперт.
Малый парад планет, ожидаемый 28 февраля, составят Сатурн, Нептун, Меркурий и Венера, сообщили ранее ТАСС в Московском планетарии. Все они окажутся близко друг к другу в узком секторе неба в границах 20 угловых градусов.