В омских «Кварталах Драверта» ввели в эксплуатацию новую котельную

Новый объект обеспечит теплом 25 многоквартирных домов.

Источник: Комсомольская правда

На Левобережье Омска, на пересечении улицы Крупской и бульвара Архитекторов, приняли в эксплуатацию котельную. О новом объекте теплоснабжения рассказали в правительстве Омской области.

Мощность котельной — 50 МВт. Она будет отапливать 25 многоквартирных домов в строящемся микрорайоне «Кварталы Драверта». Как уточнили в правительстве, новый объект разгрузит уже существующие теплоисточники и сети. Новую котельную передадут в управление АО «Тепловая компания», и тарифы, таким образом, будут соответсвовать общегородским.

Запуск новой котельной в «Кварталах Драверта» запланирован на второй квартал 2026 года.

