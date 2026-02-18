В омских «Кварталах Драверта» ввели в эксплуатацию новую котельную

Мощность котельной — 50 МВт. Она будет отапливать 25 многоквартирных домов в строящемся микрорайоне «Кварталы Драверта». Как уточнили в правительстве, новый объект разгрузит уже существующие теплоисточники и сети. Новую котельную передадут в управление АО «Тепловая компания», и тарифы, таким образом, будут соответсвовать общегородским.