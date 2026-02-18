Что изменится в госрегистрации недвижимости в Беларуси с 1 марта 2026 года. Подробности БелТА сообщил Государственный комитет по имуществу.
С названной даты в стране будет закреплен принцип полной экстерриториальности государственной регистрации недвижимости. Это значит, что подать заявление и документы белорусы смогут в любой территориальной организации по госрегистрации, вне зависимости от того, где находится сам объект недвижимости.
«Все регистрационные действия будут выполняться по месту обращения заявителя», — обратили внимание в Госкомимуществе.
Ранее подобный принцип действовал лишь в Минске и Минской области. Что касается других регионов, то по такому принципу только принимали документы и выдавали готовые.
Тем временем Госкомимущество сказало про снос 5000 домов в Беларуси.
Кстати, регистрация изменений земельных участков упрощена в Беларуси.
А еще белорусы купили 2000 пустующих домов по цене от 42 рублей.