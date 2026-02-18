Фальков рассказал о росте среднего балла ЕГЭ в ведущих вузах

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В большинстве ведущих региональных университетов России растет средний балл ЕГЭ, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
«В большинстве ведущих региональных университетов растет средний балл ЕГЭ… Количество тех, у кого средний балл ЕГЭ меньше 56, оно в региональных вузах сокращается», — сказал Фальков в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомство связывает изменения с программами, которые реализуются в стране. Среди них «Приоритет-2030», «Передовые инженерные школы» и строительство новых университетских кампусов.
Узнать больше по теме
Валерий Фальков: биография министра образования РФ и экс-ректора ТюмГУ
В 2025 году в РФ стартует реформа высшего образования. Последнюю утвердил глава Минобрнауки России Валерий Фальков: с ее помощью чиновник планирует повысить качество подготовки специалистов для отечественных отраслей экономики. Собрали ключевую информацию о министре образования и его квалификации.Читать дальше