Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусская фристайлистка Анна Гуськова вышла в финал в лыжной акробатике на Олимпиаде

Фристайлистка Анна Гуськова вышла в финал в лыжной акробатике на Олимпиаде.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская фристайлистка Анна Гуськова вышла в финал в лыжной акробатике на Олимпиаде в Италии и поборется за медали.

Анна по итогам первого квалификационного прыжка (88,29 баллов) заняла 7-е место, тогда как сразу в финал отбирали топ-6. Во второй попытке она получила за прыжок оценку 82,73, но ей хватило и первой оценки, чтобы пройти в решающую стадию. По итогам квалификации Гуськова заняла 8-е место и вошла в число 12 финалисток. Лидер — канадка Марион Тено — показала прыжок на 108,61, а тройка закрылась на результате 90,22.

Еще две белоруски попасть в топ-12 не сумели. Анастасия Андриянова заняла 16-е место (74,02), а Анна Деруго — 17-е (71,63). Всего в квалификации участвовали 25 спортсменок. Финал в лыжной акробатике начнется 18 февраля в 15.00 по белорусскому времени.

Напомним, что 33-летняя Анна Гуськова на Олимпиаде-2018 выиграла золото, а в Пекине-2022 стала серебряным призером. Для борьбы за награды ей будет необходимо повысить сложность прыжка.

Ранее мы писали, что белорусская фигуристка Виктория Сафонова заняла 26-е место на Олимпиаде: «Причина — нервозность».