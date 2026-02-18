Белорусская фристайлистка Анна Гуськова вышла в финал в лыжной акробатике на Олимпиаде в Италии и поборется за медали.
Анна по итогам первого квалификационного прыжка (88,29 баллов) заняла 7-е место, тогда как сразу в финал отбирали топ-6. Во второй попытке она получила за прыжок оценку 82,73, но ей хватило и первой оценки, чтобы пройти в решающую стадию. По итогам квалификации Гуськова заняла 8-е место и вошла в число 12 финалисток. Лидер — канадка Марион Тено — показала прыжок на 108,61, а тройка закрылась на результате 90,22.
Еще две белоруски попасть в топ-12 не сумели. Анастасия Андриянова заняла 16-е место (74,02), а Анна Деруго — 17-е (71,63). Всего в квалификации участвовали 25 спортсменок. Финал в лыжной акробатике начнется 18 февраля в 15.00 по белорусскому времени.
Напомним, что 33-летняя Анна Гуськова на Олимпиаде-2018 выиграла золото, а в Пекине-2022 стала серебряным призером. Для борьбы за награды ей будет необходимо повысить сложность прыжка.
