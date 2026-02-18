Голикова рассказала о росте выплаты от работодателя при рождении ребенка

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Единовременная корпоративная выплата при рождении ребенка выросла до миллиона, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Единовременная корпоративная выплата при рождении ребенка увеличена с 50 тысяч до 1 миллиона рублей», — сказала Голикова на форуме «Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти».
Вице-премьер направила видеообращение.
Голикова уточнила, что увеличение соответствующих выплат от работодателя вступило в силу с 1 января этого года по поручению президента России Владимира Путина.
«С 1 января 2026 года такие корпоративные выплаты не будут учитываться при оценке нуждаемости для назначения единого пособия, а значит не будут препятствием для его назначения», — заключила вице-премьер.