Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Голикова рассказала о мерах поддержки работников с детьми

Голикова: компании развивают корпоративную поддержку сотрудников с детьми.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Более 70% компаний применяют разные форматы занятости сотрудников, около 80% компаний оказывают единовременную помощь в связи с рождением ребенка в рамках корпоративной поддержки работников с детьми, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Среди наиболее распространенных мер, которые применяют компании, два направления: более 70% компаний применяют разные форматы занятости — дополнительные дни отпуска, гибкие графики работы, удаленная занятость. Около 80% компаний — единовременную помощь в связи с рождением ребенка», — сказала Голикова на форуме «Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти».

Вице-премьер направила видеообращение.

Голикова добавила, что крупные организации также практикуют доплаты к пособию по уходу за ребенком до 1,5 лет, субсидируют летний отдых детей, оказывают дополнительную помощь многодетным семьям, а также предоставляют жилищные субсидии и другие выплаты.

Узнать больше по теме
Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше