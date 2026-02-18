Голикова рассказала о мерах поддержки работников с детьми

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Более 70% компаний применяют разные форматы занятости сотрудников, около 80% компаний оказывают единовременную помощь в связи с рождением ребенка в рамках корпоративной поддержки работников с детьми, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Среди наиболее распространенных мер, которые применяют компании, два направления: более 70% компаний применяют разные форматы занятости — дополнительные дни отпуска, гибкие графики работы, удаленная занятость. Около 80% компаний — единовременную помощь в связи с рождением ребенка», — сказала Голикова на форуме «Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти».
Вице-премьер направила видеообращение.
Голикова добавила, что крупные организации также практикуют доплаты к пособию по уходу за ребенком до 1,5 лет, субсидируют летний отдых детей, оказывают дополнительную помощь многодетным семьям, а также предоставляют жилищные субсидии и другие выплаты.