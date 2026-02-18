Ричмонд
Афера на 510 тысяч рублей: глава сельхозкооператива из Башкирии обворовал госбюджет

В Башкирии глава сельхозкооператива похитил из госбюджета 510 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии прокуратура Караидельского района выявила факт мошенничества в сельскохозяйственном кооперативе «Заря». Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Проверка показала, что председатель кооператива подал в Министерство сельского хозяйства республики документы с недостоверными сведениями, чтобы получить субсидию в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

На основании фиктивных бумаг кооперативу возместили из бюджета более 510 тысяч рублей — деньги направили на покрытие затрат на закупку сельхозпродукции, которую на самом деле не приобретали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.