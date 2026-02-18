Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 19 февраля 2026

В Ленинском округе горячей воды и тепла не будет с 11:00 до 15:00. В части Свердловского округа в квартирах станет теплее после 15:00, а где-то только после 19:00. В Правобережном округе жители столкнутся с неудобствами с 10 до 14 часов, а в Октябрьском до 18:00. Более подробная информация об отключении отопления в Иркутске 19 февраля 2026 — в фотокарточке ниже.