Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 19 февраля 2026

Отключение отопления в Иркутске 19 февраля 2026 года коснется Ленинского, Октябрьского, Правобережного и Свердловского округов. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала оператора тепловых сетей города, бригады займутся ремонтом, чтобы не возникало аварийных ситуаций.
Отключение отопления в Иркутске 19 февраля 2026.
— В Свердловском округе заменят задвижки в центральном тепловом пункте. По улице Напольной заменят расходомер. На улице Байкальской заменят повреждённый трубопровод, который отработал свой нормативный срок 25 лет. В переулке 18-й Советский проведут диагностику тепловых сетей, — уточняется в сообщении.
В Ленинском округе горячей воды и тепла не будет с 11:00 до 15:00. В части Свердловского округа в квартирах станет теплее после 15:00, а где-то только после 19:00. В Правобережном округе жители столкнутся с неудобствами с 10 до 14 часов, а в Октябрьском до 18:00. Более подробная информация об отключении отопления в Иркутске 19 февраля 2026 — в фотокарточке ниже.
Фото: телеграм-канал оператора тепловых сетей.