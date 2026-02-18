Белорусский врач сказала, при каком заболевании рекомендуются уколы ботокса

Хроническое заболевание, при котором уколы ботокса в область лба показаны с медицинской точки зрения, в программе «PRO Здоровье» на YouTube-канале «СБ ТВ» назвала главный научный сотрудник РНПЦ неврологии и нейрохирургии, доктор медицинских наук Ирина Марьенко.
По ее словам, ботулинотерапия хорошо зарекомендовала себя при хронической мигрени.
«Уже на этапе эпизодической мигрени, когда больше четырех приступов в месяц, мы пациентам рекомендуем лечение, направленное на профилактику приступов мигрени. Цель этой профилактики, чтобы приходило приступов в два раза меньше, и чтобы были они в два раза менее интенсивные», — подчеркнула медик.
Тем более ботулинотерапия показана в случае хронической мигрени, когда головная боль беспокоит пациента более 15 дней в месяц, требуется не только приема таблеток, но и иной терапии.
По словам Ирины Марьенко, ботулинотерапия эффективна в совокупности с лекарственной терапией. Это не альтернативный метод лечения, это плюс к профилактической терапии, которую подберет специалист.
«Это два в одном, — сказала Ирина Марьенко о ботулинотерапии. — Действительно, учитывая, что берутся точки по линии роста волос, на лбу, то помимо того, что уменьшается боль, причем эффект ботулинотерапии в зависимости от чувствительности пациента от 5 до 7 месяцев, то на этот период действительно есть и косметический эффект».
