Водитель из Азовского района устроил Масленицу в автобусе

В Азовском районе водитель рейсового автобуса превратил салон в настоящий праздник для пассажиров. На маршруте, который соединяет село Стефанидинодар с городом Азовом, местные жители и гости района встретили Масленицу прямо в транспорте. Об этом сообщили в местной администрации.