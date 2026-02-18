Ричмонд
Водитель из Азовского района устроил Масленицу в автобусе

Масленичный рейс: В Азовском районе водитель автобуса поздравил пассажиров с Масленицей блинами и бубликами.

Источник: Комсомольская правда

В Азовском районе водитель рейсового автобуса превратил салон в настоящий праздник для пассажиров. На маршруте, который соединяет село Стефанидинодар с городом Азовом, местные жители и гости района встретили Масленицу прямо в транспорте. Об этом сообщили в местной администрации.

За рулем праздничного автобуса оказался Александр Девятил. Мужчина не только сменил свою обычную форму на яркий русский народный костюм, но и сам лично украсил салон. Вместо привычного интерьера пассажиров встречали связки ароматных бубликов и разноцветные воздушные шары, создавшие атмосферу веселой ярмарки.

Главным сюрпризом для путешественников стало угощение. К выходу мужа на смену его супруга Татьяна Девятил испекла стопку свежих блинов. Во время поездки водитель угощал ими всех желающих.

