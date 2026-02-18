Большая трагедия для башкирской поэзии: умер Зуфар Валит

На 78-м году жизни после продолжительной болезни умер башкирский поэт, член Союза писателей России и Башкирии, заслуженный работник культуры республики Зуфар Валит.
Зуфар Валитов родился 1 февраля 1949 года в Стерлитамаке. Детство и юность провел в селе Кугарчи (Кугарчинский район). Окончил Мраковское сельское ремесленное училище и Уфимский лесхоз-техникум. Работал электриком, автослесарем, мастером на уфимских заводах, старшим инженером в системе Башпотребсоюза, главным инженером колхоза. Перед пенсией трудился в издательстве «Китап».
Стихи Зуфар Закиевич начал писать с детства. С середины 1970-х годов произведения Валита регулярно публиковались в республиканской прессе, выходили отдельные поэтические сборники. Его творчеству присущи гражданственность, философское осмысление жизни, любовь к родной природе и призывы к доброте и состраданию.
Прощание с поэтом состоится завтра в 12:00 в селе Старые Турбаслы (улица Молодежная, 6).
