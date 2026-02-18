Суд обязал администрацию Омска восстановить освещение на Перелета

Поводом для разбирательства стали многочисленные жалобы жильцов домов № 32 и 34. Граждане начиная с 2022 года обращались в различные инстанции с сообщением о том, что в их районе не работает линия наружного освещения. В ходе проверки прокуратура установила, что еще в декабре 2022 года эта линия была официально зарегистрирована в муниципальной собственности.