Суд обязал администрацию Омска восстановить освещение на Перелета

Кировский районный суд Омска удовлетворил иск прокуратуры к городской администрации и департаменту строительства. Судебный орган признал незаконным бездействие властей и обязал их организовать наружное освещение на улице Перелета. Соответствующие меры должны быть приняты в срок до 31 декабря 2026 года.
Поводом для разбирательства стали многочисленные жалобы жильцов домов № 32 и 34. Граждане начиная с 2022 года обращались в различные инстанции с сообщением о том, что в их районе не работает линия наружного освещения. В ходе проверки прокуратура установила, что еще в декабре 2022 года эта линия была официально зарегистрирована в муниципальной собственности.
Несмотря на то что администрация Омска приобрела весь комплекс прав и обязанностей в отношении объекта, действенных мер для приведения его в рабочее состояние не предпринималось. С учетом определения судебной коллегии по административным делам Омского областного суда, мэрию обязали восстановить работоспособность линии наружного освещения в районе указанных многоквартирных домов в Кировском административном округе.
