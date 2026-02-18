Новочеркасск может временно остаться без части общественного транспорта

Новочеркасск может временно остаться без части муниципальных автобусов, когда у перевозчика завершится срок аренды. Дело в том, что после этого властям нужно будет принимать транспорт, а потом отдавать его в рамках нового контракта, и на это потребуется около 20 дней. Ситуацию обсудили на заседании комиссии гордумы.