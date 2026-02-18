Новочеркасск может временно остаться без части общественного транспорта

Новочеркасск может временно остаться без части муниципальных автобусов, когда у перевозчика завершится срок аренды. Дело в том, что после этого властям нужно будет принимать транспорт, а потом отдавать его в рамках нового контракта, и на это потребуется около 20 дней. Ситуацию обсудили на заседании комиссии гордумы.
Речь идет о 15 автобусах, которые в 2024 году передали перевозчику в аренду. Все это время договор исполнялся, но качество перевозок так и не улучшилось. При этом подрядчик собрал долг в 22 млн рублей. Суммы взыскиваются через суд, но платежи идут медленно. В частности, за 2025 году поступило 2,4 млн рублей.
Параллельно с этим подходят к концу и сроки аренды транспорта. Семь автобусов перевозчик должен вернуть 20 февраля, еще восемь — 13 марта. Чтобы не оставить город без транспорта, чиновники уже готовят новый аукцион на право аренды. Плату, скорее всего, немного снизят.
В гордуме отмечают: идеальный вариант — найти другого арендатора, но есть нюанс. По истечению договоров действующий перевозчик возвращает городу автобусы и снимает их с маршрутов, но новый арендатор не сможет их использовать, так как не имеет на это прав.
Второй вариант — оставить автобусы у того же перевозчика в краткосрочной аренде, до тех пор, пока не истекут его полномочия. И уже летом отдать машины тому, кто выиграет новый конкурс на маршруты.
Депутаты решили обсудить ситуацию с главой города Павлом Исаковым, это рассчитывают сделать на ближайшем заседании постоянной комиссии городской думы.
— Главная задача — обеспечить стабильную и предсказуемую работу общественного транспорта. Все решения должны приниматься строго в рамках закона, но при этом с максимальным учетом интересов горожан. Городская дума готова к конструктивному взаимодействию с администрацией для выработки оптимального решения, — сказал председатель городской думы Новочеркасска Виктор Синюгин.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.