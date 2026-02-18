Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники стали предлагать продлить срок хранения заказов

Россияне жалуются на мошенников, предлагающих продлить срок хранения заказов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Россияне стали жаловаться на мошенников, которые начали предлагать продлить срок хранения заказов на маркетплейсах, выяснило РИА Новости.

В одной из жалоб россиянка обращает внимание, что собеседник, позвонивший с неизвестного номера, указал ей на истечение срока хранения заказа на одной из онлайн-площадок, которой она никогда не пользовалась.

Еще одна жалоба касается якобы начисления пени за заказ, который не забрали вовремя.

«По мере разговора женщина начала злиться, кричать, угрожать», — рассказала россиянка.