Мошенники стали предлагать продлить срок хранения заказов

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Россияне стали жаловаться на мошенников, которые начали предлагать продлить срок хранения заказов на маркетплейсах, выяснило РИА Новости.
В одной из жалоб россиянка обращает внимание, что собеседник, позвонивший с неизвестного номера, указал ей на истечение срока хранения заказа на одной из онлайн-площадок, которой она никогда не пользовалась.
Еще одна жалоба касается якобы начисления пени за заказ, который не забрали вовремя.
«По мере разговора женщина начала злиться, кричать, угрожать», — рассказала россиянка.