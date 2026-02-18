Горсовет Омска освободил беженцев из Сирии от турналога

Сколько сейчас в Омске беженцев из Сирии, пока выяснить не удалось, но они точно есть, так что этот вопрос повестки горсовета был ныне действительно актуален. В прошлом году СМИ сообщали, что власти региона через тендер потратили на размещение беженцев 10 млн рублей. Они разместили людей в некоем жилье и обеспечили им питание с 24 июля по 31 декабря 2025 года. Услугу оказало ООО «Бизнес-консалтинг».