Горсовет Омска освободил беженцев из Сирии от турналога

В среду, 18 февраля, на своем пленарном заседании депутаты Омского городского Совета одобрили изменения в решение «О туристическом налоге на территории города Омска».
Изменение коснулось отдельных категорий граждан, с которых могут взимать туристический налог. А именно — беженцев из Сирии.
«Это граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, эвакуированные из Сирийской Арабской Республики и находящиеся в пунктах временного размещения и питания на территории города Омска», — пояснил председатель Совета Владимир Корбут.
Норма начинает действовать сразу же после принятия. Стоит напомнить, что туристический налог в Омской области был введен с 2025 года. С 1 января 2026-го он считается в 2% от налоговой базы.
Сколько сейчас в Омске беженцев из Сирии, пока выяснить не удалось, но они точно есть, так что этот вопрос повестки горсовета был ныне действительно актуален. В прошлом году СМИ сообщали, что власти региона через тендер потратили на размещение беженцев 10 млн рублей. Они разместили людей в некоем жилье и обеспечили им питание с 24 июля по 31 декабря 2025 года. Услугу оказало ООО «Бизнес-консалтинг».
