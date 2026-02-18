Нижегородцам рассказали о последствиях опоздания на работу из-за снегопада

«На практике, если транспорт встал из-за аномального циклона, работодатель обычно не наказывает за небольшое опоздание, особенно если вы предупредили о проблеме, — объяснила эксперт. — Всё же формально прогноз погоды — это не больничный лист. Если вы опоздаете на несколько часов, время отсутствия могут не оплатить».