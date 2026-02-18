Ричмонд
Нижегородцам рассказали о последствиях опоздания на работу из-за снегопада

Сильный снегопад сам по себе не служит законным основанием для опоздания.

Источник: Время

Трудовой кодекс РФ требует, чтобы сотрудник являлся на работу вовремя, независимо от погоды. Об пишет RT со ссылкой на директора департамента организационного развития Роскачества Евгению Ганькину.

«На практике, если транспорт встал из-за аномального циклона, работодатель обычно не наказывает за небольшое опоздание, особенно если вы предупредили о проблеме, — объяснила эксперт. — Всё же формально прогноз погоды — это не больничный лист. Если вы опоздаете на несколько часов, время отсутствия могут не оплатить».

Также нельзя заставить работодателя перевести работника на дистант из-за снега.

«Часто работодатели идут навстречу, особенно когда понимают, что в офис всё равно никто не доедет», — рассказала Ганькина.

По её словам, если сотрудник понимает, что опаздывает, ему следует обязательно позвонить или написать руководителю.