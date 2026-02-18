В Госдуме обсудили казанский опыт организации школьного питания

Накануне в Государственной Думе РФ прошло заседание рабочей группы комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, посвященное организации школьного питания. В центре внимания оказался опыт Казани по реализации программы «Здоровое питание — детям». Опыт города представила депутат Государственного Совета РТ и гендиректор департамента продовольствия и социального питания Рима Мухамедшина.
По ее словам, в регионе выстроена системная работа по организации питания детей. В рамках второго этапа городской программы «Здоровое питание — детям» и республиканской программы модернизации школьных пищеблоков отремонтированы 157 столовых, создано более 15 тысяч дополнительных посадочных мест, в том числе с учетом ввода новых школ. Сегодня в Казани работает 188 школьных ресторанов, а летом планируется обновить еще 11 столовых.
Участникам заседания представили принципы работы системы школьного питания — от закупки качественных продуктов и многоступенчатого контроля до подачи блюд и обратной связи с семьями. Только за прошлый год родители оставили 24,1 тысячи отзывов в рамках родительского контроля, из них 98,1% — положительные.
Отдельный блок обсуждения был посвящен изменению пищевых привычек детей. Эксперты отметили, что традиционная еда все чаще уступает фастфуду, сладким напиткам и «быстрым» углеводам, что отражается не только на работе ЖКТ, но и на репродуктивном здоровье людей. Школа пока остается зоной пищевой безопасности, однако за ее пределами дети сталкиваются с агрессивной средой нездорового питания.
Участники заседания сошлись во мнении, что стране необходима государственная программа формирования полезных пищевых привычек — от образовательных модулей в детских садах и школах до социальной рекламы.
Напомним, с 2006 года департамент продовольствия и социального питания Казани обеспечивает организацию питания и снабжение продуктами общеобразовательные, дошкольные учреждения и учреждения здравоохранения. Предприятие обеспечивает питанием свыше 308 тысяч человек в более 1 тыс. учреждениях города и 10 районах РТ ежедневно.