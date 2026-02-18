В Госдуме обсудили казанский опыт организации школьного питания

Отдельный блок обсуждения был посвящен изменению пищевых привычек детей. Эксперты отметили, что традиционная еда все чаще уступает фастфуду, сладким напиткам и «быстрым» углеводам, что отражается не только на работе ЖКТ, но и на репродуктивном здоровье людей. Школа пока остается зоной пищевой безопасности, однако за ее пределами дети сталкиваются с агрессивной средой нездорового питания.