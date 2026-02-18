Прокуратура отменила закупку Минтруда Кубани на 469,5 млн рублей

При расчетах ведомство учло коммерческие предложения взаимосвязанных организаций, что не позволяет использовать их как независимые источники ценовой информации. По данным краевой прокуратуры, такой подход создает риски ограничения конкуренции и неэффективного расходования бюджетных средств.