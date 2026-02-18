В Омской области для аграриев нарежут 42 новых земельных участка общей площадью 2664,4 га. Решение о вовлечении этих земель в сельскохозяйственный оборот уже одобрила областная межведомственная комиссия.
Как сообщили в правительстве Омской области, новые участки расположены в Павлоградском, Таврическом, Черлакском, Одесском, Азовском, Нововаршавском и Муромцевском районах. Площадь наделов, предназначенных для разных видов сельского хозяйства, варьируется от1,8 до 1005 гектаров.
Участки будут предоставляться аграриям на правах аренды на десять лет. Арендаторы определятся по результатам аукциона, который проведет и подготовит Земельный фонд Омской области.
Региональный Земельный фонд был создан в 2023 году по поручению губернатора Виталия Хоценко. Фонд занимается инвентаризацией казенных земель сельскохозяйственного назначения и разработкой предложений по их эффективному использованию.
За время его создания в сельскохозяйственный оборот было возвращено более 6 тысяч гектаров земли.
