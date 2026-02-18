Прокуратура заинтересовалась государственным Центром для безнадзорных животных

Ранее общественный инспектор Олег Кузнецов предоставил «Новому Калининграду» видео по итогам визита в ЦБЖ 4 февраля. По их словам, у собак нет тёплых помещений, барак неотапливаемый, часть окон забиты профлистом, часть — выбиты. Во время визита в бараке была минусовая температура, замерзшая в тазах вода. Олег Кузнецов также обратил внимание, что инспекторов, как и в прошлые визиты, не допустили в ряд помещений — кормовую, хоз.помещения (складирования трупов животных), приёмную для собак, карантинные помещения для собак и кошек. Информацию о числе погибших животных в 2025 году общественникам не предоставили.