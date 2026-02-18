В Госдуме предложили создать центры психологической поддержки для учителей

Инициативой предусматривается индивидуальное и групповое психологическое консультирование педагогов, программы профилактики профессионального выгорания, кризисную помощь в случае конфликтных и стрессовых ситуаций, сопровождение молодых специалистов в первые годы работы, а также методическую поддержку руководителей образовательных организаций по вопросам формирования благоприятного психологического климата в коллективах.