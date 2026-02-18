Ричмонд
Куренков рассказал, сколько срочников будут направлять на службу в МЧС

Куренков: до 5 тыс срочников будут направлять в пожарные подразделения МЧС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. До пяти тысяч военнослужащих по призывы будут направлять на службу в пожарные подразделения МЧС РФ, заявил глава министерства Александр Куренков.

«С министерством обороны РФ достигнуты договоренности по выделению МЧС РФ ежегодно до 5 тысяч военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, для комплектования Федеральной противопожарной службы — без увеличения штатной численности МЧС России», — сказал Куренков в Совфеде.

Глава МЧС отметил, что это поможет в борьбе с нехваткой кадров в министерстве.