Куренков рассказал, сколько срочников будут направлять на службу в МЧС

«С министерством обороны РФ достигнуты договоренности по выделению МЧС РФ ежегодно до 5 тысяч военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, для комплектования Федеральной противопожарной службы — без увеличения штатной численности МЧС России», — сказал Куренков в Совфеде.