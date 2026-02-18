Госэкспертиза отклонила проект по реконструкции рыбоводного завода под Ростовом

Проект первого этапа строительства Аксайско-Донского рыбоводного завода в поселке Задонском Ростовской области не прошел госэкспертизу. Соответствующая информация опубликована на сайте ГИС ЗГРЗ.
Отрицательное заключение вынесли 27 января 2026 года.
Судя по опубликованным данным, в качестве застройщика выступило ФГБУ «Главное бессейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов». Исполнителем проекта стал «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии».
Добавим, судя по сайту госзакупок, в 2024 году за корректировку результатов инженерных изысканий, проектной и рабочей документации планировали выделить 50,4 млн рублей. В 2025 году открывали тендер на оказание услуг по проведению государственной экспертизы.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.