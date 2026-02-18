Совфед поддержал право студенческих семей на отдельное жилье в общежитии

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон о приоритетном праве студенческих семей на отдельное жилье в общежитии.
Законом закрепляется приоритетное право студентов с детьми или заключивших брак, согласно определению студенческой семьи, на получение отдельного жилого помещения в общежитии, а семья обучающегося сможет проживать вместе с ним.
Кроме того, предусматривается закрепление обязанности вузов обеспечивать открытость и доступность информации о количестве отдельных жилых помещений в общежитии, определённых для совместного проживания обучающихся с членами их семьи.