Совфед поддержал право студенческих семей на отдельное жилье в общежитии

Совфед одобрил закон о праве студенческих семей на отдельное жилье в общежитии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон о приоритетном праве студенческих семей на отдельное жилье в общежитии.

Законом закрепляется приоритетное право студентов с детьми или заключивших брак, согласно определению студенческой семьи, на получение отдельного жилого помещения в общежитии, а семья обучающегося сможет проживать вместе с ним.

Кроме того, предусматривается закрепление обязанности вузов обеспечивать открытость и доступность информации о количестве отдельных жилых помещений в общежитии, определённых для совместного проживания обучающихся с членами их семьи.