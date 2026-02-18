Матвиенко призвала вести профилактику игромании

По словам спикера СФ, лудомания (зависимость от азартных игр) — это заболевание. «В свое время по поручению президента были закрыты игровые автоматы, были закрыты казино. Но те, кто такое заболевание имеет, — они перешли в интернет и также тратят огромные деньги, вынимают из семьи. Поэтому надо еще внимательно отдельно рассмотреть вопросы профилактики этого, информационное сопровождение, к чему это приводит, и подумать, как с этой категорией граждан (работать — ред.), которые уже подсели на эту иглу и не могут с нее слезть», — отметила политик.