Таинство венчания провели в ИК-2 Нижнего Новгорода

В обновлённом после ремонта храме в честь преподобной Марии Египетской помощник благочинного Автозаводского округа по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Дмитрий Морозов скрепил венчающихся узами православного брака. Также священнослужитель дал супругам советы и напутствия.
Как уточнили в ведомстве ИА «НТА-Приволжье», это очень редкое событие в исправительных учреждениях. В 2026 году оно первое и пока единственное. Количество венчаний в ИУ региона не превышает 1−2 в год.
Значение семьи возрастает в местах лишения свободы. Для осуждённых женщин замужество становится стимулом к скорейшему освобождению и законопослушному поведению. Возможность заключения брака и проведения обряда венчания являются частью работы по ресоциализации заключённых.
Напомним, 12 февраля в Нижегородском кремле состоялось совещание по итогам работы Главного управления ЗАГС Нижегородской области за 2025 год и задачам на 2026 год.
2025 год стал началом Пятилетия семьи в Нижегородской области, объявленного губернатором Глебом Никитиным. В регионе на 4,2% снизилось количество разводов. Расширен перечень площадок для проведения выездных церемоний бракосочетания — доступно 12 мест. На 2026 год принято свыше 8 тыс. заявлений о вступлении в брак.