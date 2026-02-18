В Нижнеилимском районе прокуратура защитила права многодетной семьи. Дело в том, что с 2022 года мать жила в Железногорске-Илимском. Об этом КП-Иркутск рассказали в прокуратуре Иркутской области.
— Женщина не смогла оформить региональный материнский капитал и другую поддержку, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Дело в том, что у нее не было регистрации по месту жительства, когда родился третий ребенок и семья стала многодетной. Поэтому прокуратура обратилась в суд. Они хотят официального подтверждения, что семья действительно жила в Приангарье постоянно, когда им присвоили статус многодетной.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пожарные спасли посетителей из горящего кафе в столице Приангарья. Из окон первого этажа и вытяжки валил дым. Люди выбегали на улицу в панике. Это оказалось кафе китайской кухни. Продолжение — в материале.