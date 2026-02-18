Ричмонд
Между Сочи и оманским Маскатом летом запустят прямые авиарейсы

Со 2 июля 2026 года авиакомпания Oman Air запустит регулярные рейсы Маскат — Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани города-курорта.

Источник: Российская газета

Полеты будут выполняться еженедельно круглый год на бортах Boeing 737−8 MAX.

Как уточнили в Ассоциации туроператоров России, вылеты из Маската запланированы по четвергам, а из Сочи — по пятницам. Билеты уже в продаже. Стоимость — почти от 15 тысяч рублей.

«Туроператоры ожидают рост въездного турпотока: интерес к России в Омане активно растет, а Сочи логично вписывается в запрос ближневосточных туристов на летний “прохладный” отдых — горы, зелень, морской климат. В фокусе, по прогнозам, будут горный кластер и Красная Поляна», — рассказали в АТОР.

Ожидается, что рейс будет востребован и у россиян. Для жителей юга страны Сочи — удобный вылетной хаб, а прямое сообщение с Маскатом упростит поездки в Оман и транзитные путешествия в страны Индийского океана и Юго-Восточной Азии.