Между Сочи и оманским Маскатом летом запустят прямые авиарейсы

Полеты будут выполняться еженедельно круглый год на бортах Boeing 737−8 MAX.
Как уточнили в Ассоциации туроператоров России, вылеты из Маската запланированы по четвергам, а из Сочи — по пятницам. Билеты уже в продаже. Стоимость — почти от 15 тысяч рублей.
«Туроператоры ожидают рост въездного турпотока: интерес к России в Омане активно растет, а Сочи логично вписывается в запрос ближневосточных туристов на летний “прохладный” отдых — горы, зелень, морской климат. В фокусе, по прогнозам, будут горный кластер и Красная Поляна», — рассказали в АТОР.
Ожидается, что рейс будет востребован и у россиян. Для жителей юга страны Сочи — удобный вылетной хаб, а прямое сообщение с Маскатом упростит поездки в Оман и транзитные путешествия в страны Индийского океана и Юго-Восточной Азии.