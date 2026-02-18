Проезд до Волгограда подорожает до 180 рублей в Волжском

В зависимости от длины участка, проезд до 12-й школы в Тракторозаводском районе областного центра составит 100 рублей. До остановки «Современник» в Центральном районе — 120 рублей. До улицы Чигиринской — 150 рублей. До конечной — 180 рублей.
Таким образом, студентам ВолГУ придется ежедневно выкладывать по 360 рублей, чтобы попасть на учебу и вернуться домой. В месяц — более 7,5 тысяч рублей.
«А ведь были времена, когда проезд стоил пять рублей и даже три рубля», — ностальгируют волжане старшего поколения.
«А зарплаты тоже поднимут?» — задается риторическим вопросом молодежь.
