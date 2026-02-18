Ричмонд
Проезд до Волгограда подорожает до 180 рублей в Волжском

Плату за проезд поднимут в Волжском на маршрутном такси № 260. Он соединяет 37-й микрорайон с кардиоцентром в Волгограде.

В зависимости от длины участка, проезд до 12-й школы в Тракторозаводском районе областного центра составит 100 рублей. До остановки «Современник» в Центральном районе — 120 рублей. До улицы Чигиринской — 150 рублей. До конечной — 180 рублей.

Таким образом, студентам ВолГУ придется ежедневно выкладывать по 360 рублей, чтобы попасть на учебу и вернуться домой. В месяц — более 7,5 тысяч рублей.

«А ведь были времена, когда проезд стоил пять рублей и даже три рубля», — ностальгируют волжане старшего поколения.

«А зарплаты тоже поднимут?» — задается риторическим вопросом молодежь.

Ранее стало известно, что ремонт федеральной трассы начали после жалоб водителей под Волгоградом.