Турфирме грозит штраф за дайвинг на Голубом озере Самарской области

В интернете появились объявления о дайвинге и айсфлоатинге на Голубом озере — памятнике природы регионального значения. Одна из компаний анонсировала выезды на внедорожниках прямо к воде. Нарушениями заинтересовалась прокуратура Самарской области, сообщает министерство природы Самарской области.