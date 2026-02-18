Ричмонд
Турфирме грозит штраф за дайвинг на Голубом озере Самарской области

На особо охраняемой природной территории Самарской области запрещено передвижение транспорта вне дорог и устройство кемпингов.

Источник: Комсомольская правда

В интернете появились объявления о дайвинге и айсфлоатинге на Голубом озере — памятнике природы регионального значения. Одна из компаний анонсировала выезды на внедорожниках прямо к воде. Нарушениями заинтересовалась прокуратура Самарской области, сообщает министерство природы Самарской области.

«Положением о памятнике природы запрещается любая деятельность, нарушающая сохранность уникальной экосистемы: передвижение транспорта вне дорог, стоянки, палатки и костры», — напомнили в ведомстве.

Турфирме выдали предостережение. За нарушение режима охраны особо охраняемой природной территории юрлицам грозит штраф до полумиллиона рублей. Само посещение озера не ограничено, но важно соблюдать природоохранные правила.