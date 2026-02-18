Воздух под контролем: в Магнитогорске нашли экологические нарушения

В Магнитогорске выявили нарушения в рамках федерального эксперимента по квотированию выбросов. Проверку провела Магнитогорская природоохранная прокуратура.
Речь идет о реализации федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие». В городе действует эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ, направленный на снижение уровня загрязнения атмосферы.
Согласно федеральному законодательству, все квотируемые объекты на территории Магнитогорского городского округа обязаны были до 31 декабря 2025 года оснастить стационарные источники выбросов системами автоматического контроля приоритетных загрязняющих веществ.
Однако, как установила прокуратура, такие системы отсутствуют у Магнитогорского цементно-огнеупорного завода и МП трест «Теплофикация».
В адрес руководителей обоих предприятий внесены представления об устранении нарушений закона. Результаты их рассмотрения поставлены на контроль.
Реализация проекта «Чистый воздух» — ключевой этап в улучшении экологической обстановки в промышленном городе. Магнитогорск входит в число территорий с высоким уровнем нагрузки на атмосферу, и соблюдение требований по автоматическому контролю выбросов должно стать обязательным для всех предприятий.
Теперь предприятиям предстоит либо в кратчайшие сроки устранить нарушения, либо столкнуться с более жесткими мерами прокурорского реагирования.