Воздух под контролем: в Магнитогорске нашли экологические нарушения

Реализация проекта «Чистый воздух» — ключевой этап в улучшении экологической обстановки в промышленном городе. Магнитогорск входит в число территорий с высоким уровнем нагрузки на атмосферу, и соблюдение требований по автоматическому контролю выбросов должно стать обязательным для всех предприятий.