AP: у берегов Антарктиды впервые заметили акулу

«Мы не ожидали увидеть там акул, так как есть эмпирическое правило, что в Антарктике их нет», — заявил профессор Университета Западной Австралии Алан Джеймисон. По его словам, акулу засняли на установленную на специальном исследовательском аппарате камеру на глубине порядка 490 м. Температура воды в этом месте составляет около 0 градусов Цельсия.