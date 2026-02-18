AP: у берегов Антарктиды впервые заметили акулу

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Группа австралийских ученых впервые зафиксировала появление акулы у Южных Шетландских островов в водах Антарктики. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).
«Мы не ожидали увидеть там акул, так как есть эмпирическое правило, что в Антарктике их нет», — заявил профессор Университета Западной Австралии Алан Джеймисон. По его словам, акулу засняли на установленную на специальном исследовательском аппарате камеру на глубине порядка 490 м. Температура воды в этом месте составляет около 0 градусов Цельсия.
Длина млекопитающего, «лениво проплывавшего по пустынному морскому дну», оценивается в 3−4 м. «Это не маленькая акула, — отметил профессор. — Эти существа — настоящие танки». Джеймисон предположил, что у берегов Антарктиды обитают и другие акулы, которые питаются останками китов и гигантских кальмаров, опускающихся на морское дно.
Агентство уточнило, что акулу засняли еще в январе 2025 года, но университет дал разрешение АР на публикацию ее снимков и распространение информации только на этой неделе.
Ученым известно об антарктических полярных акулах, которые обитают в южных частях Тихого, Индийского и Атлантического океанов у побережья Австралии, Новой Зеландии и ЮАР.