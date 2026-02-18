Митрополит Вениамин вручил министру обороны икону Георгия Победоносца

Церемония прошла в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска в преддверии Дня защитников Отечества и Вооруженных сил.
«Эта икона займет почетное место в храме Минского суворовского военного училища», — сказал министр Хренин, принимая в дар образ.
Он поблагодарил владыку Вениамина за преподнесенный Вооруженным силам Беларуси подарок.
Митрополит Вениамин, вручая икону, пожелал, чтобы святой Великомученик Георгий был «вдохновляющим примером защитника Отечества и стойкости убеждений».
«Как мы видим, прошедшие годы показали, что победа одерживается не только на поле брани. Важно еще, насколько человек стойкий и верен традициям предыдущих поколений, присяге, любит свою Родину. Эти духовно-нравственные качества отличали святого Великомученика Георгия, они нужны и сегодня воинам, когда совсем непростые события развиваются вокруг пределов наших границ», — сказал митрополит Вениамин.
В свою очередь министр обороны наградил митрополита Вениамина благодарностью Минобороны за плодотворное взаимодействие с Вооруженными силами Беларуси.
«Святой Георгий Победоносец — это наш небесный покровитель, символ мужества и побед. А его икона — это духовная помощь всем военнослужащим», — сказал Хренин.
На что митрополит Вениамин ответил: «Служу Республике Беларусь, но в священническом сане».
Георгий Победоносец один из наиболее известных святых в христианском мире, он считается небесным покровителем военных. Полководческий орден Георгия Победоносца считается одной из высших наград у военных.