Митрополит Вениамин вручил министру обороны икону Георгия Победоносца

«Как мы видим, прошедшие годы показали, что победа одерживается не только на поле брани. Важно еще, насколько человек стойкий и верен традициям предыдущих поколений, присяге, любит свою Родину. Эти духовно-нравственные качества отличали святого Великомученика Георгия, они нужны и сегодня воинам, когда совсем непростые события развиваются вокруг пределов наших границ», — сказал митрополит Вениамин.