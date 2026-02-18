Ричмонд
Глава Таганрога объяснила, как получить компенсацию за авто после атак БПЛА

В Таганроге рассмотрели 48 обращений о компенсациях за транспорт, поврежденный при атаках БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Глава Таганрога Светлана Камбулова в соцсетях разъяснила порядок компенсационных выплат за автотранспорт, поврежденный в результате воздушных атак. По ее словам, в конце декабря 2025 года губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал постановление, которое регламентирует выплаты при утрате или повреждении транспорта из-за террористических актов с применением ракет и БПЛА.

— Прием документов на компенсацию начнется с марта, — уточнила Светлана Анатольевна.

Она уточнила, что на местном уровне также принято соответствующее постановление и создана комиссия, которая будет рассматривать обращения по компенсациям. Сейчас вместе с министерством транспорта Ростовской области уточняется перечень документов, необходимых для подачи заявления.

По данным главы Таганрога, на сегодняшний день специалисты управления уже приняли 48 заявлений от жителей, чей транспорт пострадал в результате атак. При этом механизм выплат будет распространяться на случаи, произошедшие после 1 января 2025 года.

За консультациями Светлана Анатольевна предложила обращаться в управление транспорта Таганрога по телефонам 8 (8634) 39−30−58 и 8 (8634) 36−12−93.

