Взрослый и двое детей заразились бешенством в Башкирии: один человек умер

В Башкирии с начала текущего года карантин бешенству ввели в Благовещенском, Стерлитамакском, Баймакском и Иглинском районах. В прошлом году ограничения из-за вспышек действовали в 13 населенных пунктах региона.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения Башкирии изданию UfacityNews.ru, в 2025-ом в республике был зарегистрирован один летальный исход от бешенства среди людей. Информация о возрасте погибшего не уточняется.
При этом в текущем году бешенством заразились уже три жителя республики, включая двоих детей. Для сравнения, в 2024 году случаев заболевания среди населения не фиксировалось.