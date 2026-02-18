Филиал Самарского речного порта оштрафовали за нарушение трудового законодательства

«Установлено, что на предприятии работники, трудившиеся в условиях вредных и опасных производственных факторов более 5 лет, не проходили медицинские осмотры и обследования в центре профпатологии», — говорится в сообщении.
Сызранский транспортный прокурор внес представление генеральному директору Самарского речного порта, после чего предприятие заключило договоры на прохождение медицинских осмотров.
По инициативе транспортной прокуратуры компания привлечена к административной ответственности по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (допуск работника к исполнению трудовых обязанностей без прохождения медосмотра) с назначением штрафа в размере 55 тыс. руб.