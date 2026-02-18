Ричмонд
Филиал Самарского речного порта оштрафовали за нарушение трудового законодательства

Государственная инспекция труда оштрафовала Сызранский речной порт (филиал АО «Самарский речной порт») за нарушение законодательства об охране труда. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Установлено, что на предприятии работники, трудившиеся в условиях вредных и опасных производственных факторов более 5 лет, не проходили медицинские осмотры и обследования в центре профпатологии», — говорится в сообщении.

Сызранский транспортный прокурор внес представление генеральному директору Самарского речного порта, после чего предприятие заключило договоры на прохождение медицинских осмотров.

По инициативе транспортной прокуратуры компания привлечена к административной ответственности по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (допуск работника к исполнению трудовых обязанностей без прохождения медосмотра) с назначением штрафа в размере 55 тыс. руб.