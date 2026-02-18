Новую вакцину от рака анонсировали в России

«Мы первые в мире получили вакцину по лечению меланомы. <…> Следом будет разработана вакцина для мелкоклеточного рака легкого», — сказал Каприн. Он добавил, что финансированное госзадание от министерства здравоохранения уже получено, пишет ТАСС.
ЕАН писал, что ученые из екатеринбургского Института физики металлов УрО РАН не один год работали над созданием лекарства от рака в виде нанопорошка совместно со специалистами из онкоцентра им. Блохина. Эта работа была прекращена из-за недостатка финансирования. В институте Блохина сумели создать вакцину от рака. В московском научно-исследовательском онкологическом институте им. Герцена был объявлен набор добровольцев для испытаний вакцины. Всего было подано более 6 тыс. заявок со всей страны, из которых отобрали лишь 50.