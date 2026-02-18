Новую вакцину от рака анонсировали в России

ЕАН писал, что ученые из екатеринбургского Института физики металлов УрО РАН не один год работали над созданием лекарства от рака в виде нанопорошка совместно со специалистами из онкоцентра им. Блохина. Эта работа была прекращена из-за недостатка финансирования. В институте Блохина сумели создать вакцину от рака. В московском научно-исследовательском онкологическом институте им. Герцена был объявлен набор добровольцев для испытаний вакцины. Всего было подано более 6 тыс. заявок со всей страны, из которых отобрали лишь 50.