Белгидромет предупредил про мороз до −20 и сильный снег 19 февраля. Подробности приводит БелТА.
В четверг, 19 февраля, в стране будет преобладать облачная с прояснениями погода. Синоптики обращают внимание, что ночью местами по восточной части пройдет сильный снег. Кроме того, ночью и утром вероятен слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер окажется слабый, днем западный с порывами от 4 до 9 метров в секунду.
В ночные часы температура воздуха окажется от −8 градусов по юго-западной части и до −20 градусов — по северной. Днем прогнозируется от −3 до −9 градусов. По югу страны будет от −1 до −2 градусов.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил белорусов о неустойчивой погоде, морозах и снеге на неделе с 16 по 22 февраля.
