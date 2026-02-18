Белгидромет предупредил про мороз до −20 и сильный снег 19 февраля

В четверг, 19 февраля, в стране будет преобладать облачная с прояснениями погода. Синоптики обращают внимание, что ночью местами по восточной части пройдет сильный снег. Кроме того, ночью и утром вероятен слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер окажется слабый, днем западный с порывами от 4 до 9 метров в секунду.